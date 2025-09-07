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Fueron despejados los canales de la Autopista Valencia, Puerto Cabello, informó Invialca. Este domingo se llevaron a cabo labores de remoción de tierra, rocas de dimensión variable y escombros; desprendidos a la altura del kilómetro 184, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la entidad, y específicamente en la autopista Valencia-Puerto Cabello.

«Se despejó el canal rápido y canal lento del kilómetro 184 de la autopista Valencia – Puerto Cabello, y se está trabajando en el canal de emergencia. Hasta los momentos no se mantienen lluvias en la zona, pero se realiza un recorrido constante por parte del equipo de operaciones viales, garantizado así el libre tránsito», aseguró el presidente de Invialca, Wuilder Palermo.

Despejados canales de la Autopista Valencia Puerto Cabello

Asimismo, Palermo explicó que las precipitaciones registradas ayer sábado, acompañadas de descargas eléctricas, impactaron en el sector con un gran volumen de agua pluvial. Por lo que también se realizan labores de limpieza de los canales recolectores para el correcto drenaje de esta zona.

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«Estas lluvias han generado que el desplazamiento de agua pluvial sea más visible a través de los canales de drenaje laterales en la autopista, afectando los canales de circulación. Por eso, las cuadrillas de atención realizan la limpieza de estos acueductos para aliviar este tramo y hacerlo más seguro para los conductores», indicó.

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