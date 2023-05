Compartir

Una mujer despertó de un coma inducido, duró un mes, y acusó a su pareja de haberla lanzado del tercer piso de un edificio, en la ciudad de La Plata, Argentina.

Según la cámara de seguridad, dos hombres iban caminando por una calle. Pero, sienten que algo se está cayendo; al mirar hacia arriba, ven con asombro el cuerpo de una persona en caída y se estrella contra el pavimento.

Sofía, de 21 años de edad, sobrevivió a la caída y fue trasladada a un hospital, donde los médicos le indujeron el coma.

En reiteradas ocasiones, el novio de la chica aseguró que él no la había empujado; que ella se lanzó. Al ver que había caído, salió y se subió en un taxi para buscar una ambulancia y así trasladarla a un centro de salud. Pero, fueron los vecinos, quienes consiguieron la ambulancia.

Tras despertar una acusación

Tras despertar del coma, Sofia dijo que “Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí”.

Por lo tanto, la Policía procedió a detener al novio y acusarlo de intento de homicidio y violencia de género.

Por su parte, el abogado de la joven, Emiliano Núñez, afirmó que su clienta fue agredida físicamente antes de caer desde el edificio y después fue arrojada por su novio por la ventana.

