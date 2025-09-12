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Con el propósito de garantizar la protección integral del territorio, fue desplegado en Carabobo el Plan Independencia 200 en diferentes puntos estratégicos de la región, con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

El operativo contó con la participación de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del estado Carabobo, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuerpos de policía y bomberos municipales y poder popular organizado, donde realizaron labores de patrullaje y supervisión en pro del resguardo de la soberanía nacional.

“Este despliegue es una demostración de esa cohesión y articulación que ha tenido nuestro pueblo con todos los cuadrantes de paz en cada circuito comunal, donde se mantiene organizado para que, en caso de ser necesario, defender con todas sus fuerzas nuestra soberanía e integridad territorial. Sabemos que en cada zona tenemos puntos estratégicos identificados por el enemigo, y con estos ejercicios, demostramos que el pueblo está dispuesto a protegerlos y no dejar perder su independencia”, expresó Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, el general Héctor Cadenas Daal, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en Carabobo (ZODI Carabobo), indicó que el trabajo conjunto entre los funcionarios de seguridad con el pueblo ha generado un ambiente de profundo amor patrio dispuesto a superar cualquier adversidad.

“Seguimos manteniendo líneas de acciones conjuntas con el pueblo para combatir todas las amenazas, es por eso que en los 173 cuadrantes de paz estamos llevando a cabo estos importantes ejercicios, donde el poder comunal se hace presente de la mano con nuestros cuerpos de seguridad para defender nuestra soberanía y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas, porque este pueblo solo quiere la paz, pero está preparado para la ofensiva solo en caso de ser necesario”, dijo.

Plan Independencia 200 en Carabobo

Por otro lado, Victorina Montaño, perteneciente a la fuerza trabajadora, resaltó el compromiso de todos los hombres y mujeres patriotas, los cuales demuestran que están dispuestos a defender el legado de los libertadores con su propia vida.

«Estoy aquí acudiendo al llamado de la patria, y el pueblo carabobeño sigue de frente contra cualquier ataque, sin dar un paso atrás, en perfecta unión cívico-militar policial, seguimos rodilla en tierra y unidos en todo momento para defender el país que tanto amamos», dijo.

Este despliegue cumple con las líneas de acción enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el fin de participar de forma activa en la protección territorial y defensa de la soberanía por parte de los carabobeños y carabobeñas.

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