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En una acción estratégica coordinada, la Policía del estado Carabobo, en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplegaron un patrullaje lacustre y terrestre en el Lago de Valencia para fortalecer la seguridad ciudadana y el control territorial.

El operativo forma parte de la Operación Escudo Bolivariano y el sistema Gran Cuadrantes de Paz.

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El despliegue, liderado por el Comisario General Yosbel Solórzano, abarcó tanto los espejos de agua como las riberas de los municipios Diego Ibarra, San Joaquín, Guacara, Los Guayos y Carlos Arvelo.

La presencia activa de los cuerpos de seguridad tuvo como objetivo primordial detectar, combatir y erradicar Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), garantizando la paz y el sosiego de las comunidades ribereñas.

Patrullaje en el Lago de Valencia

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron puntos clave, incluyendo el viaducto La Cabrera, un punto estratégico de conexión entre los estados Carabobo y Aragua.

El Comisario Solórzano afirmó que la acción es parte de un plan más amplio: “El patrullaje lacustre es parte de una estrategia integral que articula fuerzas y recursos para proteger a nuestras comunidades y ejercer soberanía sobre nuestros espacios acuáticos”.

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