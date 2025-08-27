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El despliegue militar venezolano en el Caribe fue anunciado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Padrino destacó que dicho despliegue será en la lucha contra el narcotráfico.

Esto como parte de la estrategia que ha colocado Venezuela en la lucha contra los narcóticos en la franja marítima que pertenece al país. Dijo Padrino que Venezuela desplegó buques en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo.

«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana. Puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos», apuntó el titular de la Defensa.

Despliegue militar venezolano en el Caribe

Indicó Padrino que los buques harán patrullaje naval en las zonas del Lago de Maracaibo como en el Golfo de Venezuela. Precisó que otro grupo estará al norte de la frontera marítima venezolana.

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«Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera», acotó Padrino.

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