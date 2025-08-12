Compartir

Hay nuevos detalles del asesinato de Génesis Medina en Yaracuy. El Ministerio Público en una nota de prensa reiteró sobre los dos detenidos que hay, uno de ellos exfuncionario del CICPC y su hermano.

George Kelvin Rangel Pajilla de 28 años y su hermano, Keiwar Kenneth Rangel Pajilla de 20 años. Su pudo conocer que la víctima no estaba embarazadas, según lo comentado por sus familiares.

Génesis Medina de 21 años y George Rangel Pajilla estaban en la habitación de un hotel en San Felipe. Pero repentinamente este golpeó a la muchacha en el pecho como en la cabeza, además de asfixiarla hasta causarle la muerte.

Asesinato de Génesis Medina en Yaracuy

Este sacó el cuerpo sin vida de la joven del hotel y se la llevó en el vehículo y fue cuando llamó a su hermano de 20 años. Le solicitó ayuda para poder esconder el cadáver de la joven y enterrarla en una zona boscosa.

George, le dijo a su hermano que tomará el celular de Génesis y viajara a Valencia, estado Carabobo. De esa manera podría aparentar que la joven se encontraba de viaje, dijo el Ministerio Público.

Uno de los familiares de Génesis denunció ante el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro. Fue cuando se unieron las investigaciones, para determinar la participación del exfuncionario como de su hermano en el caso.

Están detenidos

George Rangel Pajilla permanece detenido por femicidio agravado además de agavillamiento. Keiwar Rangel, hermano de George está detenido por ser cómplice necesario en el femicidio agravado y agavillamiento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas