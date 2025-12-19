Compartir

Nuevos casos de la Supergripe Variante K en Chile fueron detectados esta semana. El Ministerio de Salud de ese país hizo oficial los contagios. Es por ello que implementaron un plan preventivo reforzado como una vacunación anticipada.

Ya esta gripe ha sido reportada en 34 países, lo que la hace nueva es la alta transmisibilidad. La misma es catalogada no como nueva ya que es una variante de un virus existente. El cual se ha ido propagando en el mundo.

Detectan nuevos casos de Supergripe Variante K en Chile

En Chile los contagios son mínimos, y el Ministerio de Salud ya ha hecho los estudios para evitar los nuevos contagios. México, además de países de Europa, Estados Unidos como naciones de Asia.

Los síntomas de esta variante son conocidos también ya que son fiebre alta, la misma incluso puede ser intermitente, alcanzando los 38 grados. Tos seca, decaimiento, como dolor de garganta y cansancio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas