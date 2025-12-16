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Una detective del CICPC falleció en accidente de tránsito

By Redacción Carabobo
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Detective del CICPC falleció en accidente de tránsito

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Una detective del CICPC falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Caracas. La funcionaria quedó identificada como Oliannys Rodríguez. Rodríguez se trasladaba en una moto Empire Keeway Arsen II 200.

Cuando por circunstancias desconocidas fue impactada por otro vehículo, Rodríguez cayó al piso sufriendo lesiones de gravedad. Rodríguez llevaba su casco certificado al momento del choque.

Detective del CICPC falleció en accidente de tránsito

Bomberos como paramédicos se encargaron de llevarla a un centro de salud cercano, donde falleció, pese a los esfuerzos hechos por los médicos de guardia. Rodríguez murió luego de su ingreso.

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Oliannys era funcionaria pero tenía un emprendimiento de cejas como de pestañas. Se pudo conocer que las autoridades investigan a fondo sobre el hecho vial para establecer responsabilidades.

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SourceEl Siglo
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