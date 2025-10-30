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Un detective del CICPC falleció en un accidente de tránsito en el estado Miranda. César Augusto Olivar Díaz iba en una moto el pasado 27 de octubre cuando a esta se le explotó uno de los neumáticos, golpeándose la cabeza contra el pavimento.

Olivar Díaz se desplazaba por la autopista Ocumare del Tuy-Charallave a la altura de la urbanización Valle Alto I. Enseguida se hicieron presentes autoridades viales en el lugar llevándolo a un centro de salud.

Detective del CICPC falleció en un accidente de tránsito

Luego fue llevado a otro centro asistencial en Caracas, pero murió a causa de una fractura de cráneo. El joven detective fue ascendido por autoridades del CICPC, en la División Municipal de Criminalística Ocumare del Tuy.

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La muerte de Olivar Díaz dejó un hondo pesar entre sus compañeros de la delegación mirandina. Se realizó una misa en honor al funcionario, elevando sus plegarias para que el alma de Olivar sea recibido en el reino de Dios.

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