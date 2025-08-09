Compartir

Una empleada doméstica quedó detenida por hurtar 600 dólares a su jefa en el estado Miranda. De acuerdo con el reporte oficial, la aprehendida está identificada como Alexandra Yulimar Bracamonte Castillo (38).

El arresto lo llevaron a cabo funcionarios de la Delegación Municipal Santa Teresa del Tuy, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el sector El Cujial.

Detenida empleada doméstica

Tras la denuncia interpuesta por la víctima, se inició el trabajo de investigación que permitió determinar que Alexandra, valiéndose de laborar en la vivienda de la denunciante, sustrajo 600 dólares en efectivo, los cuales hizo goce y disfrute en perjuicio de la víctima.

De igual modo, Bracamonte Castillo fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), y arrojó que posee registros por lesiones, quedando a la orden del Ministerio Público.

