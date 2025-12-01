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Una mujer quedó detenida en el Zulia por presunta estafa con la instalación de internet por fibra óptica. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, realizaron la detención de María Gabriela Medina Ferrer (27), en Tía Juana, parroquia Manuel Manrique; municipio Simón Bolívar, estado Zulia, por estafa.

Detenida en el Zulia por presunta estafa con la instalación de internet por fibra óptica

Mediante denuncias por más de 50 víctimas e investigaciones realizadas, se pudo conocer que María Gabriela, se valió de haber trabajado en una empresa de instalaciones de fibra óptica reconocida en la entidad zuliana.

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Para ofrecer planes y servicios de esta índole, donde realizó diversas negociaciones y obtuvo un lucro ilícito. Siendo detenida y puesta a la orden del Ministerio Público de la entidad occidental.

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