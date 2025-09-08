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Quedó Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales la noche de hoy domingo 7 de septiembre.

Pesquisas de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la aprehensión de Noheris Katiuska Cristian Gómez (49), en la parroquia y municipio Naguanagua; estado Carabobo, por encontrarse solicitada.

Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel

Las comisiones policiales, se encontraban realizando labores de investigación en la dirección en mención, avistando a Noheris; quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Arrojó que se encuentra solicitada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del estado Carabobo, por trato cruel. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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