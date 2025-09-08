PortadaSucesos

Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel

By Redacción Noticias24Carabobo
0
130
Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Quedó Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales la noche de hoy domingo 7 de septiembre.

Pesquisas de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la aprehensión de Noheris Katiuska Cristian Gómez (49), en la parroquia y municipio Naguanagua; estado Carabobo, por encontrarse solicitada.

Detenida en Valencia una fémina requerida por trato cruel

Las comisiones policiales, se encontraban realizando labores de investigación en la dirección en mención, avistando a Noheris; quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Arrojó que se encuentra solicitada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del estado Carabobo, por trato cruel. Quedando a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Falleció funcionaria del CICPC en Carabobo en un accidente de tránsito

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Ministro Padrino López ordenó despliegue de efectivos de la FANB
Artículo siguiente
¡Trágico!, Arquero murió en Brasil luego de detener un penalti
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes