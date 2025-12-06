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⁣El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en sus redes sociales sobre la aprehensión de la Abogada Johanna Elyouri, quien hasta hace poco se desempeñaba como Fiscal 9 del estado Lara.

Esta acción se llevó a cabo para ser formalmente imputada y privada de libertad por el Ministerio Público (MP), enfrentando graves cargos por los delitos de Retraso u Omisión Intencional de Funciones y Abuso de Autoridad.

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Detenida exfiscal del Ministerio Público

La detención subraya el compromiso de la Fiscalía en combatir la corrupción interna y las prácticas arbitrarias.⁣

Según la información oficial, la exfuncionaria intentó realizar una acción completamente delictiva y arbitraria: la desocupación forzosa de personas que residían en el Sector El Ujano, ubicado en la zona este de Barquisimeto, estado Lara.

Este intento fue ejecutado haciendo caso omiso de las directrices y circulares firmadas por el Dr. Tarek William Saab, las cuales obligan al estricto cumplimiento de la Constitución, la Ley y las coordinaciones debidas con la superioridad de cada despacho fiscal.⁣

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