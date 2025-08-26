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Detenida mujer de nacionalidad colombiana en Caracas por comercio de psicotrópicos

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenida mujer de nacionalidad colombiana en Caracas

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Quedó detenida mujer de nacionalidad colombiana en Caracas por comercio de psicotrópicos. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, en un golpe contundente contra la distribución de psicotrópicos, han logrado la detención de una mujer, sorprendida in fraganti con envoltorios de estas sustancias alucinogenas.

La aprehensión se produjo durante un patrullaje de saturación de profilaxis, en la avenida Casanova, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas. Donde Sandra Liliana Torres Ramírez (63), de nacionalidad colombiana, fue abordada por los funcionarios.

Detenida mujer de nacionalidad colombiana en Caracas

Quienes, al realizarle una inspección corporal, descubrieron adheridos a su vestimenta varios envoltorios de drogas, listos para su comercialización. Asimismo, la verificaron en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por hurto genérico.

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Como por posesión ilícita de sustancias estupefacientes psicotrópicas mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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