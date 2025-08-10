Compartir

Quedó detenida una mujer por presunto maltrato a su hija en Cojedes. El hecho ocurrió en el municipio Anzoátegui de esa entidad, dijo la policía estadal mediante su cuenta en la red social Instagram.

La madre, identificada con el apellido Terán de 31 años de edad, presuntamente le provocó golpes a su hija de 6 años. Dejándole múltiples moretones y hematomas en varias partes del cuerpo, espalda y por la parte intercostal de manera descabellada.

Funcionarios pertenecientes a los cuadrantes de paz de la policía de Cojedes, arrestaron a la mujer, según informó el director, P/C Agusmil Fernando Mendoza, “Fuimos enterado de la situación por una denuncia anónima y actuamos inmediatamente”.

Ante la emergencia, los oficiales se dirigieron al lugar de los hechos, donde procedieron a la detención de la mujer en su vivienda; ubicada en la Urbanización “José Laurencio silva” en Cojedito.

“Hacemos un llamado a la conciencia y la prudencia en el cuido y atención a los niños”, resaltó el director de la policía estadal. La menor, cuya identidad se mantiene protegida por razones legales, fue evaluada y atendida por una consejera de menores.

El caso fue remitido a la fiscalía sexta del Ministerio Público del estado Cojedes, quienes determinarán la responsabilidad de la detenida en el maltrato hacia su hija.

