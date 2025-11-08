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Detenida por agredir a su hija con un cable en Miranda

By Lucciano Battiston
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Mujer detenida por maltratar a su hija un cable en Miranda

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Lucciano Battiston
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La Policía Municipal de Sucre, en el estado Miranda, capturó esta semana a una mujer acusada de infligir un brutal maltrato físico a su hija de siete años con un cable.

La detenida fue identificada como Katherine Yonarvis Acosta Bencomo, de 31 años, y se le imputa haber azotado a la menor con un cable de teléfono.

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El incidente se produjo durante la mañana del martes en la residencia de la familia, situada en el sector Villa Esperanza del kilómetro 18 de la carretera Petare – Santa Lucía.

De acuerdo con el reporte oficial, la agresión se desató cuando la madre, presuntamente, inició una discusión con su hija porque la pequeña se negó a ayudarla con las tareas de limpieza de la casa.

Los vecinos del sector fueron quienes alertaron a las autoridades. Testigos aseguraron que Acosta tomó un cable telefónico y azotó a la niña salvajemente en la espalda y los brazos. Además de la golpiza, la mujer habría proferido insultos y amenazas de muerte contra su hija.

Detenida por maltrato a su hija con un cable

Tras la alerta vecinal, funcionarios policiales se desplazaron hasta la vivienda y procedieron a la captura de Acosta.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención y fue evaluada por las lesiones sufridas.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía 18 del Ministerio Público, mientras que las autoridades municipales reiteraron su compromiso de combatir el maltrato infantil en Sucre.

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