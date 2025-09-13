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Detenida por explotar sexualmente a su hija a cambio de comida

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenida explotar sexualmente hija

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Efectivos del Centro de Coordinación Policial El Tigre, realizaron la aprehensión de dos personas, que incluye a la madre de una menor de edad, por presunta omisión ante caso de abuso sexual.

El procedimiento se ejecutó en el sector Alta Vista I del municipio Francisco de Miranda, en respuesta de una denuncia formal por medio del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Detenida por explotar sexualmente a su hija

Según las investigaciones de Polianzoátegui, el hombre de 19 años de edad mantenía una relación sentimental con la víctima, una niña de 12 años, a quien albergó en su residencia durante tres días. La progenitora de la menor, por su parte, presuntamente consintió y facilitó la situación a cambio de artículos de primera necesidad.

La niña fue trasladada al servicio de medicina forense para su debida evaluación. De igual forma ambos detenidos, fueron puestos a la orden del Ministerio Público procediéndose con las acciones legales correspondientes.

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