Compartir

Una mujer quedó detenida por hurtar pertenencias de una persona con discapacidad visual en Carapita, Caracas. La información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao, aprehendieron a una mujer por hurtar pertenencias a una persona con discapacidad visual, en Carapita; parroquia Antimano, municipio Libertador, Caracas.

Detenida por hurtar pertenencias de una persona con discapacidad visual

La detención se produjo luego de un exhaustivo trabajo de investigación de campo realizado por las comisiones policiales, quienes determinaron que, Yesenia Alesandra Roa Cisneros (26); aprovechó la vulnerabilidad de la persona denunciante.

NO DEJES DE LEER AHORA: Este es el llamado que hizo Douglas Rico del CICPC a los padres ante las redes sociales

Quien padece de discapacidad visual y, le había permitido el ingreso a su vivienda, para sustraer sus pertenencias con la finalidad de comercializarlos y obtener un lucro ilícito. La aprehensión se llevó a cabo en las adyacencias donde ocurrió el hecho y fue puesta a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas