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Como Gabriela Del Carmen de 25 años, quedó identificada la delincuente detenida por funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Oeste, en el sector Propatria, calle 1 de Caracas, por trato cruel a su hija de seis 06 meses de nacida.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la carretera vieja Caracas – La Guaira, sector El Paují, donde esta delincuente utilizó un cordón de zapatos para asfixiar a la víctima, causándole una marca alrededor del cuello; posteriormente, se trasladó hasta la sede policial, donde denunció a su madre como autora del hecho.

Detenida por intentar asfixiar a su bebé

Se inició el proceso de investigación y se determinó que la detenida lesionó a su hija para incriminar a su madre, motivado a que tenían problemas de convivencia, por cuanto su madre le reclamaba que debía estar más pendiente de sus hijos.

Los pesquisas colectaron como evidencia un Cordón de zapato; puesto a la orden de la Fiscalía 109° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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