Funcionarios del Centro de Coordinación Policial de la Policía Municipal de Mariño (POLIMARIÑO) aprehendieron a una mujer de 22 años de edad por intentar ingresar presunta marihuana a las áreas de retención de privados de libertad.

La ciudadana, identificada como Soler Heier Milagro del Rosario Chiquinquirá, fue detenida cuando intentaba pasar un cartón de huevos que, tras una inspección minuciosa, reveló contener 12 envoltorios de presunta marihuana ocultos.

Los envoltorios, elaborados con material sintético negro, estaban escondidos dentro de los huevos, los cuales presentaban signos de manipulación, como fracturas, líquido saliendo y sellado con silicón.

Los funcionarios policiales, al notar las irregularidades en los huevos que presuntamente serían para la alimentación de los detenidos, procedieron a la revisión que culminó con el hallazgo de la sustancia ilícita.

Tras la incautación de la presunta droga, la mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Aragua, para continuar con el proceso legal correspondiente.

