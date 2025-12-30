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Quedó detenida una fémina solicitada por trato cruel en Monagas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. La dama identificada como Yogelis Del Valle Malavé Cordero de 23 años.

Funcionarios de la Delegación Municipal Maturín, tras un dispositivo de seguridad e investigación, realizaron la detención de una fémina solicitada por los tribunales nacionales.

Solicitada por trato cruel en Monagas

Las comisiones desplegadas en la parroquia Alto Los Godos, municipio Maturín, estado Monagas, realizaron la detención de la joven; quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que se encuentra solicitada.

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La joven estaba requerida por el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, por trato cruel. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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