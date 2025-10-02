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Por el femicidio de su madre en Apure quedó una adolescente detenida. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC/Douglas Rico en sus redes sociales. Por este hecho quedaron varias personas a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Achaguas, tras un extenso trabajo de investigación, realizaron la detención de una joven de 16 años. Autora intelectual en el femicidio de su madre, Diana Carolina Vargas Márquez (39).

El mismo ocurrió en el sector Vista Alegre, parroquia Bruzual, municipio Muñoz, estado Apure, además, fueron detenidos los autores materiales del hecho. A través del trabajo de investigación realizado se pudo conocer que, la víctima fue encontrada por su suegra, sin vida en la dirección en mención.

Detenida una joven por el femicidio de su madre en Apure

Por lo que contactó a los órganos de seguridad e informó sobre el hallazgo; comisiones de esta oficina junto a pesquisas del Senamecf, practicaron la necropsia pertinente y; determinaron que la muerte se originó por asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano.

Tras tener conocimiento de la causa de muerte, se desarrolló un extenso trabajo técnico – científico que permitió determinar que la autora intelectual del crimen, fue su hija de 16 años. Quien motivado que presuntamente, Diana la forzaba vender su cuerpo, planificó el crimen.

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Contactando a Yecson Joel Tabares Contreras (28), apodado El Jeison, Manuel Jesús Veliz Carvajal (23), apodado El Manuel y, Nelvis Rafael Corona Contreras (25); apodado El Culebra. Con los cuales tuvo intimidad por el favor que le harían, por cuanto la intención de la joven, era que estos delincuentes la golpeara; sin embargo, alias Culebra, estranguló a Diana. Siendo todos detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

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