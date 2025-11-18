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Quedó detenida una mujer en Guacara por presuntamente ocasionar lesiones a una adulta mayor. La información la suministró la Policía Municipal de esa zona del estado Carabobo. En la Urbanización Malave Villalba del municipio Guacara, se atendió una denuncia.

María de Goncalves, de 68 años, fue agredida por su ex nuera, C.V.T.G., por diferencias personales, ocasionándole golpes en el rostro. Luego de la denuncia se procedió a la búsqueda y aprehensión de la victimaria.

Detenida una mujer en Guacara

Y el caso fue remitido a la fiscalía 33 del Ministerio Público del Edo. Carabobo con competencia en delitos comunes, para las diligencias legales correspondientes. La Policía de Guacara reafirma su compromiso con la protección y respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente de nuestros adultos mayores.

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