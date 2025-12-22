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Quedó detenida una mujer por arrolarle agua hirviendo a su expareja en Caracas. La dama de 30 años quedó a la orden del Ministerio Público. La información la suministró el comisario Douglas Rico.

Leomar Deyanira Fuentes García (30), fue detenida por pesquisas del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Santa Mónica, parroquia San Pedro, municipio Libertador del Distrito Capital, por el delito de lesiones a su expareja

Luego de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en Colinas de Bello Monte, funcionarios del Cicpc se abocaron al caso. Y realizaron un minucioso trabajo de investigación de campo y experticias.

Detenida una mujer por arrojarle agua hirviendo a su expareja en Caracas

Logrando determinar que la detenida sostuvo una acalorada discusión con su expareja sentimental por gastos del hogar y cuidados de su primogénita. Donde se tornó agresiva y al transcurrir unos minutos, le arrojó agua hirviendo de una olla, a la víctima (42).

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Causándole quemaduras de segundo grado en el torso y rostro. Además, se conoció que la víctima perdió la visión del ojo izquierdo. Siendo la detenida puesta de inmediato a la orden de la Fiscalía 70° en materia de Delitos Comunes del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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