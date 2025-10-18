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Quedó detenida una mujer requerida por homicidio en el estado Miranda. La información fue dada a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. La dama quedó a la orden de las instancias que la requerían.

Un dispositivo de seguridad realizado en la Avenida Bicentenario, parroquia Higuerote, municipio Brion, estado Miranda. Permitió la detención de una fémina que se encontraba requerida por los tribunales nacionales.

Detenida una mujer requerida por homicidio en el estado Miranda

El trabajo de seguridad realizado por los funcionarios de la Delegación Municipal Higuerote, permitió la aprehensión de Nataly Katiuska Pulido López (32). Quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que se encontraba requerida.

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Por el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y municipal en funciones de ejecución del Circuito Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, por homicidio. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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