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Ramón Ysais Castillo Cayama (33) y, Maribel Teresa Lara Jaspe (35), fueron detenidos en el sector El Triunfo, parroquia Santa Rosa, municipio Valencia, estado Carabobo, por funcionarios de la Delegación Municipal Tocuyito, por hurto de material estratégico.

A través de las investigaciones realizadas, se pudo conocer que esta pareja ingresó a las instalaciones de una recicladora ubicada en la dirección en mención, sustrayendo material estratégico con la finalidad de comercializarlo y obtener un lucro ilícito.

Con su captura se recuperaron 11 kilos 640 gramos de material estratégico, además, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que Ramón Castillo, posee registros por porte, detención u ocultación de arma y, posesión ilícita de estupefacientes sustancias psicotrópicas mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustentarias químicas.

Quedando a la orden del Ministerio Público.

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