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Dos mujeres y un hombre quedaron detenidos al desplazarse en una moto sin implementos de seguridad y bajos los efectos del alcohol, poniendo en riesgo sus vidas y la integridad de terceros.

Los patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), efectuaron el procedimiento frente al hospital Hugo Parra León, en Los Puertos de Altagracia del municipio Miranda, en Zulia.

Los oficiales dieron respuesta a la denuncia que algunos vecinos hicieron, ya que se percataron de la situación en la que estaban estas tres personas, quienes quedaron identifcadas como, Rodney Ricardo Huertas Ferrer, Yonailis Paola Rendiles Caraballo y Esther María Sandrea Piñero.

Detenidos tras desplazarse en moto bajo efectos del alcohol

Al llegar, el Cpbez tomó control de la situación, los involucrados pretendieron evadirse desacatando la voz de alto de la policía, por lo que fueron restringidos.

Una vez evaluados clínicamente, fueron llevados al Comando del Cpbez donde quedaron en arresto preventivo, puestos a la orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público. Se colectó como evidencia una moto Águila, color azul, año 2013 y una botella de licor.

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