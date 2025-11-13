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Detenidas tres personas por homicidio en grado de frustración en Barquisimeto. Un extenso trabajo de campo realizado por pesquisas de la Delegación Municipal San Juan Lara, permitió la detención de tres personas que agredieron mortalmente a un hombre de 31 años.

El hecho ocurrió en el sector Santa de Isabel, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara, la madrugada del 3 de noviembre. Mediante labores de investigación, se pudo conocer que, la víctima, un hombre de 31 años, se encontraba conversando con un amigo.

Cuando se apersonaron Marianella Colmenares Albarran (32), Wilender Eduardo Vargas Moreno (36) y, Jesús Daniel Flores Colmenares (35), en estado de ebriedad; discutiendo sin motivo con la víctima, quien no respondía a las agresiones verbales.

Detenidas tres personas por homicidio en grado de frustración en Barquisimeto

Esta acción enfureció a los mencionados y Marianella, opta por ubicar una botella, romperla y se abalanza sobre la víctima, propinándole múltiples heridas punzo penetrantes. Dejándolo mal herido en el lugar.

El afectado, fue llevado hasta el Seguro Social Doctor Pastor Oropeza Riera, donde se encuentra bajo observación médica debido a las lesiones que recibió; que le causaron incisiones pulmonares. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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