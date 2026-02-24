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Un hombre fue detenido por funcionarios de la Estación Policial Municipal Bolívar, en el estado Aragua, por su presunto abuso sexual contra una niña de 11 años. Quedando identificado como Julio Piñate, de 66 años de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 3 del sector La Aceitera, en San Mateo, luego de que la madre de la víctima interpusiera una denuncia formal ante las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, antes de la llegada de las comisiones policiales, un grupo de ciudadanos de la zona confrontó al sospechoso. Estos le causarían diversas heridas físicas en medio de la indignación por el relato de los hechos. La intervención de los uniformados permitió resguardar la integridad del sujeto y proceder con su aprehensión bajo los parámetros legales establecidos.

Detenido por abusar de una menor en Aragua

Debido a las lesiones sufridas, las autoridades coordinaron el traslado inmediato de Piñate al ambulatorio Dr. José Rafael González Villamizar. En dicho centro asistencial, el personal médico logró estabilizarlo para que posteriormente fuera trasladado a los calabozos de la institución policial, donde permanece bajo custodia.

El caso ha sido remitido a la jurisdicción del Ministerio Público del estado Aragua.

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