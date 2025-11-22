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Funcionarios de la policía del estado Apure detuvieron en flagrancia a un adolescente de 16 años de edad, señalado de causarle la muerte a un sexagenario.

La información fue difundida por el secretario de Seguridad Ciudadana de Apure, Ramón Cabeza Ibarra, quien detalló, a través de su cuenta en Telegram, que el agravio sucedió el pasado martes, a las 3 pm, en las inmediaciones del liceo Miguel Escalante, avenida 1° de Mayo en San Fernando de Apure.

Reza el reporte que a la referida hora cruzaba la arteria vial Euclides Rafael Bolívar, cuando fue atropellado por el motorizado de 16 años de edad.

Al sitio del suceso se presentaron funcionarios policiales y de Gestión de Riesgo quienes trasladaron al sexagenario al Hospital Pablo Acosta Ortiz ubicado en la capital apureña, donde posteriormente falleció.

Paralelo a ello, los agentes de Poliapure detuvieron al menor conductor de la motocicleta por estar presuntamente incurso en delitos contra las personas, dice el reporte.

Adolescente que arrolló a un sexagenario

“De ésta situación con desenlace lamentable, en la que pierde nuevamente la vida un ciudadano por la conducta irresponsable de algunos conductores de motocicletas, se reitera el llamado a los gremios, asociaciones y colectividad en general, a sumarse al esfuerzo conjunto de tomar conciencia, acatar las normas de tránsito terrestre y evitar sumar las estadísticas lamentables en la que se ven envueltos ciudadanos como infractores”, dice el comunicado del funcionario.

En este contexto, Cabeza Ibarra agregó que “desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo el equipo del Gabinete de Seguridad, se despliegan y redoblan esfuerzos para detener la escalada de hechos viales y controlar la desaforada conducta de algunos conductores de motocicletas, que de forma muy irresponsable hacen uso de este tipo de vehículo”.

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