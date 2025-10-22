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Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron la aprehensión de un ciudadano identificado como alias «Culón», un presunto integrante vinculado con el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) Turumo fue detenido en el estado Miranda.

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A través de la cuenta en Instagram, el organismo detalló que el procedimiento se llevó a cabo en el sector Las Guacamayas, parroquia Caucagüita del municipio Sucre, estado Miranda, en respuesta a múltiples denuncias interpuestas ante esta sede policial.

Detenido alias «Culón» en Miranda

El sujeto detenido en Miranda por ser un presunto integrante del GEDO difundía en sus estados de WhatsApp, videos en los que exhibía granadas y armas de fuego, con mensajes intimidatorios por lo que generaba constante zozobra a los habitantes de la comunidad.

Durante el operativo, se incautó tres envoltorios tipo cebolla de presunta marihuana con un peso total de 99 gramos, un arma de fuego tipo pistola calibre .22 y un teléfono.

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