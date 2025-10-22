PortadaSucesos

Detenido alias «Culón» presunto integrante del GEDO Turumo en Miranda

By Lucciano Battiston
0
45
Detenido presunto integrante del GEDO en Miranda

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron la aprehensión de un ciudadano identificado como alias «Culón», un presunto integrante vinculado con el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) Turumo fue detenido en el estado Miranda.

NO DEJES DE LEER AHORA: Desmantelada organización delictiva dedicada a la venta de material estratégico en la Candelaria

A través de la cuenta en Instagram, el organismo detalló que el procedimiento se llevó a cabo en el sector Las Guacamayas, parroquia Caucagüita del municipio Sucre, estado Miranda, en respuesta a múltiples denuncias interpuestas ante esta sede policial.

Detenido alias «Culón» en Miranda

El sujeto detenido en Miranda por ser un presunto integrante del GEDO difundía en sus estados de WhatsApp, videos en los que exhibía granadas y armas de fuego, con mensajes intimidatorios por lo que generaba constante zozobra a los habitantes de la comunidad.

Durante el operativo, se incautó tres envoltorios tipo cebolla de presunta marihuana con un peso total de 99 gramos, un arma de fuego tipo pistola calibre .22 y un teléfono.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Hurtaban viviendas en Maturín y fueron capturados

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNotitarde
Artículo anterior
Conoce los beneficios de la remolacha para la salud del corazón
Artículo siguiente
Mujer detenida por presunto tráfico de drogas en Valencia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes