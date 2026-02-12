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Un presunto cooperador de organizaciones delictivas en Valencia fue capturado. El anuncio lo hizo hoy el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, permitió la captura de Wilmer José Brizuela Torres (24), en Plaza de Toros, parroquia Santa Rosa. Tras determinarse que se dedicaba a cooperar con organizaciones delictivas que generan zozobra en la comunidad valenciana.

Mediante las pesquisas realizadas, se pudo conocer que, Wilmer, apodado Wilmito, se dedicaba al traslado de material bélico a organizaciones delictivas. Que operan en la ciudad de Valencia.

Presunto cooperador de organizaciones delictivas en Valencia

Al ser detenido, se le incautaron varias municiones y se le ubicó un celular, el cual, al ser sometido a experticias especiales. Se obtuvo que el mismo se encontraba planificando el homicidio de un vecino, con el que años atrás había tenido una disputa.

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Con su detención, también se recuperó un Chevrolet, Aveo, placa AD288OG, Por lo que quedó a la orden del Ministerio Público.

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