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Detenido resultó un ciudadano por efectivos adscritos a la Estación Policial Naguanagua, quien portaba un envoltorio con presunta droga en Bárbula. Como Gerson Merllan Pernia León, de 29 años, quedó identificado.

El procedimiento fue realizado justo frente a la Unidad Educativa Crispina Mercado, Calle Miranda del sector La Vivienda Rural de Bárbula. Tras una alerta vecinal por contaminación sónica.

Al llegar al sitio para verificar la denuncia, los uniformados avistaron al sujeto, quien mostró una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial. Siguiendo los protocolos establecidos los funcionarios procedieron a realizar una inspección corporal, encontrando evidencias que cambiaron el curso del procedimiento de manera inmediata.

Detenido con droga en Naguanagua Bárbula

Los oficiales le incautaron un envoltorio de regular tamaño que contenía una sustancia verdosa de materia sólida, presuntamente droga, con un peso aproximado de 58.5 gramos. El detenido, quien se desempeña como colector y reside en la misma comunidad, fue trasladado de inmediato al comando policial para su registro oficial.

El caso fue notificado a la Fiscalía 12 del Ministerio Público con competencia en materia de drogas. El organismo se encargará de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes y dar inicio al proceso legal correspondiente.

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