CaraboboPortadaSucesos

Atrapado sujeto con presunta droga frente a una escuela en Naguanagua

By Lubin Molero
0
93
Detenido con droga en Naguanagua Bárbula
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Detenido resultó un ciudadano por efectivos adscritos a la Estación Policial Naguanagua, quien portaba un envoltorio con presunta droga en Bárbula. Como Gerson Merllan Pernia León, de 29 años, quedó identificado.

El procedimiento fue realizado justo frente a la Unidad Educativa Crispina Mercado, Calle Miranda del sector La Vivienda Rural de Bárbula. Tras una alerta vecinal por contaminación sónica.

Al llegar al sitio para verificar la denuncia, los uniformados avistaron al sujeto, quien mostró una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial. Siguiendo los protocolos establecidos los funcionarios procedieron a realizar una inspección corporal, encontrando evidencias que cambiaron el curso del procedimiento de manera inmediata.

Detenido con droga en Naguanagua Bárbula

Los oficiales le incautaron un envoltorio de regular tamaño que contenía una sustancia verdosa de materia sólida, presuntamente droga, con un peso aproximado de 58.5 gramos. El detenido, quien se desempeña como colector y reside en la misma comunidad, fue trasladado de inmediato al comando policial para su registro oficial.

El caso fue notificado a la Fiscalía 12 del Ministerio Público con competencia en materia de drogas. El organismo se encargará de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes y dar inicio al proceso legal correspondiente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturado sujeto que azotaba con el hurto de cableado eléctrico en Miguel Peña

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticias Carabovo
Artículo anterior
Malas noticias para Prestianni: La UEFA ya tomó su decisión tras el incidente con Vinícius
Artículo siguiente
¡Talento nacional! El venezolano José Ramón Barreto llega a Netflix con la serie «Doc»
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes