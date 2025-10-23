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Quedó detenido el director del Saime en Zaraza por liderar presunta red que cobrara en dólares por expedir pasaportes. Las autoridades policiales identificaron al exdirector como Johangel Rafael Castillo Manrique.

Castillo lideraba dicha red que presuntamente cobraba en dólares por los pasaportes y otros documentos. Además del detenido quedaron en poder de las autoridades, Liliana del Carmen Machado González, Ibelise Coromoto Díaz y Luis Antonio García, quienes estarían involucrados.

Desde el 14 de octubres vienen haciendo investigaciones del caso, por parte de la Inspectoría General de Servicios del Saime; junto a funcionarios de la PNB quienes realizaron inspecciones en dicha oficina.

Detenido director del Saime en Zaraza

Una laptop estaba conectada a una red de internet la cual pertenecía a una empresa privada. La misma contaba cotas del Saime para poder tramitar dichos pasaportes. La computadora no pertenecía a la oficina del Saime.

Los efectivos de la PNB al revisar los celulares de los trabajadores encontraron pagos como confirmaciones de solicitudes. Además de trámites como promesas para poder entregar planillas, entre otras.

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Tanto el exdirector como los trabajadores quedaron a la orden del Ministerio Público y serán imputados por los delitos de sabotaje o daños a sistemas protegidos. Otorgamiento irregular de documentos de identificación, retraso u omisión de funciones y asociación para delinquir.

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