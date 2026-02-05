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Quedó detenido el femicida de la exfuncionaria de la PNB Wuilliany Álvarez ocurrido en Yaracuy. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal San Felipe, lograron la captura de Ernesto José Lugo Sánchez (40), responsable del abuso y posterior asesinato de Wuilliany Judith López Álvarez (26), ocurrido en el Sector El Trompillo, municipio San Felipe, estado Yaracuy.

Las investigaciones determinaron que el pasado 22 de enero de 2026, el victimario abordó a la víctima y le ofreció llevarla a su destino a bordo de un vehículo clase moto; sin embargo, al ganarse su confianza y que accedió al traslado, el hombre la llevó a una zona boscosa.

Detenido el femicida de la exfuncionaria de la PNB Wuilliany Álvarez

Donde la abusó sexualmente. Tras cometer el acto y con el fin de ocultar su rastro, procedió a asfixiarla hasta dejarla sin signos vitales, y huyó del lugar de manera inmediata. López fue localizada días después en el lugar.

Mediante experticias técnico-científicas comparativas, permitieron vincular de forma inequívoca al detenido con el crimen. Siendo ubicado en el sector Las Mercedes, Abuelo Sur, Samán de Victoria, municipio San Felipe, estado Yaracuy.

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Ubicando una moto Ava Jaguar, placa AD4J24E, usado como medio de comisión; además, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por violación. El detenido ha sido puesto a la orden del Ministerio Público.

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