Detenido el femicida de Nuvia Perozo ocurrido en Carabobo, la información la suministró el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito; esclarecieron el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes (44), ocurrido en Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo, el pasado 17 de agosto.

Se pudo conocer que el día del hecho, la víctima se encontraba junto a su pareja, Cruz Deninson Rincón Lozano (42), cuando se originó una discusión entre ellos. Por cuanto la víctima se encontraba encarándolo por distintos problemas de pareja.

Tornándose en una discusión acalorada, procediendo el hombre en someterla y la sumergió en la piscina hasta causarle la muerte, para luego huir con el vehículo de la víctima que posteriormente dejó abandonada.

Tras la presión policial y el cerco de seguridad realizado en las adyacencias donde residía el femicida, este se entregó en el Ministerio Pública, quedando a disposición del mismo.

