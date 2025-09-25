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Quedó detenido en el Zulia un sujeto señalado de golpear a su madre de 75 años. El procedimiento lo dio a conocer el Cuerpo de Policía de esa entidad al occidente del país en sus redes sociales.

La adulta mayor como pudo salió del inmueble y buscó ayuda en una casa vecina de donde dio aviso a la policía. Una vez lo uniformados llegaron el sujeto opuso residencia, a las autoridades del Zulia.

Detenido en el Zulia por golpear a su madre de 75 años

Siendo controlado y llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde quedó a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público; la víctima recibió atención médica en el hospital general de Santa Bárbara.

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