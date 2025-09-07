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Un sujeto quedó detenido en Guacara por lesiones a un funcionario y ultraje. La información la suministró la Policía Municipal de esa zona del estado Carabobo. Quedando ahora en manos del Ministerio Público.

Funcionarios se trasladaron al automercado Catania, donde se encontraba un ciudadano en actitud hostil, alterando el orden público y agrediendo verbalmente al personal; y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Detenido en Guacara por lesiones a un funcionario y ultraje

El sujeto fue sometido y practicada su detención, quedando identificado como Nomar Alexander Amaro Paredes, de 18 años de edad. Quien mostró conducta obscena, intentó despojar a un funcionario de su arma orgánica y ocasionó lesiones en medio del procedimiento.

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El caso fue notificado a la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público del Estado Carabobo, en materia de Delito Menos Grave; quien indicó dejar al detenido a su disposición, dijo la Policía Municipal de Guacara

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