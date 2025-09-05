Compartir

Un sujeto quedó detenido en San Diego por presuntamente golpear a su madre. El hecho lo dio a conocer la Policía Municipal de esa zona en sus redes sociales. El hecho fue notificado al Ministerio Público del estado Carabobo.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de San Diego realizaron la aprehensión en flagrancia de un ciudadano; cuando agredía físicamente a su progenitora, en un hecho ocurrido la mañana del miércoles 3 de septiembre.

Según información oficial, el altercado se originó aproximadamente a las 11:00 de la mañana., luego de que madre e hijo sostuvieran una fuerte discusión; motivada por presuntos problemas de adicción del agresor.

Detenido en San Diego por golpear a su madre

Durante el intercambio verbal, el individuo adoptó una actitud violenta, que culminó con la agresión hacia su madre. Gracias a la oportuna actuación de los funcionarios policiales, se logró la rápida detención del ciudadano, salvaguardando así la integridad física de la mujer.

NO DEJES DE LEER AHORA: Frustrado robo y capturan a presunto delincuente en San Diego

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía con competencia en materia de violencia contra la mujer, para que se inicien los procedimientos legales correspondientes. La Policía Municipal de San Diego continúa reforzando sus labores preventivas y de patrullaje.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas