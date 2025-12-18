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Detenido en Valencia por porte ilícito de arma de fuego

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido en Valencia por porte ilícito de arma de fuego
Foto: Policía de Carabobo.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un sujeto quedó detenido en Valencia por porte ilícito de arma de fuego, la información la dio a conocer la Policía de Carabobo en sus redes sociales, ayer miércoles. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Estación Policial Bella Vista, adscritos al Centro de Coordinación Policial Valencia Sur 1, lograron la aprehensión de un ciudadano por porte ilícito de arma de fuego. El hecho ocurrió en la avenida principal de El Paíto.

Dijo la policía estadal que el detenido quedó identificado como José Gregorio Rodríguez Sánchez (23), fue interceptado durante labores de patrullaje preventivo. Al realizarle la inspección corporal, se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre .38 SPL.

Resaltó la minuta policial que el arma de fuego estaba oculta en la pretina de su vestimenta. El procedimiento fue notificado al Ministerio Público, quedando el ciudadano a la orden de la Fiscalía 32°.

Detenido en Valencia por porte ilícito de arma de fuego y dos sujetos detenidos por tenencia de drogas

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos a la Estación Policial Ruiz Pineda (CCP Valencia Sur 1); realizaron la aprehensión de dos ciudadanos en el barrio Miguel Achê, parroquia Miguel Peña, por presunta tenencia de sustancias estupefacientes.

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Durante la inspección, se incautaron 13 envoltorios de presunta droga (crack), con un peso total de 2,22 gramos. El procedimiento fue notificado al Ministerio Público. Dijo la Policía de Carabobo.

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SourcePolicía de Carabobo
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