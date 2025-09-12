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Detenido exfiscal de Sucre, por extorsión a cambio de resolver una causa

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido exfiscal de Sucre
Foto: Ministerio Público.

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Quedó detenido un exfiscal de Sucre por extorsión, la información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Quedó detenido para ser imputado, Ygnacio José López Arias.

López tenía el cargo de Fiscal Segundo de Ambiente en Sucre, dicha aprehensión fue realizada luego de ser denunciado por una víctima. A quien dicho exfuncionario extorsionó a cambio de resolverle una causa.

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Detenido exfiscal de Sucre

Explicó el Fiscal Saab, en la cuenta del Ministerio Público que dicho exfiscal se encuentra incurso en Delitos Tipificados en la Ley contra la corrupción. Y en consecuencia de los mismos, luego de ser imputado por el Ministerio Público quedará privado de libertad.

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