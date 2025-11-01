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El Tribunal 5° de Control de Falcón decretó condena consistente en 20 años y dos meses de prisión para José Gregorio Guerra Rincón (50) luego que admitió su responsabilidad en el tráfico de droga, 20,174 kilos de marihuana, en Falcón.

Por este mismo caso, se ordenó el pase a juicio de Isbelio Jesús Fusil Zárraga (45). El contrabando fue descubierto y decomisado el 22 de junio del presente año por funcionarios Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la estación policial ubicada en la parroquia Dabajuro; perteneciente al municipio homónimo de Falcón.

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En el transcurso de ese día, agentes de la PNB notaron un vehículo accidentado fuera del carril por lo que procedieron a movilizarlo a la zona policial. Durante el proceso, Guerra Rincón y Zárraga se acercaban al carro con un bidón de gasolina. Al ser cuestionados sobre la propiedad del vehículo, ambos contestaron que les pertenecía y acompañaron a los funcionarios de seguridad hacia el referido lugar de control para una revisión de rutina.



Durante la inspección del automóvil, encontraron en el interior del tanque de combustible 55 envoltorios de marihuana, con un peso neto de 20,174 kilos.

Asimismo, se ubicaron dos teléfonos celulares y un bolso contentivo de la identificación de Guerra Rincón. Como consecuencia de los hechos, ambos hombres fueron aprehendidos de forma inmediata y puestos a la orden del Ministerio Público.

Detenido por trafico de droga en Falcón

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 21ª de Falcón ratificó la acusación contra ambos imputados por la comisión de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y transporte, además de asociación pata delinquir.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte de Guerra Rincón, el Tribunal 5º de Control de la citada jurisdicción dictó la condena en su contra y ordenó que cumpla la sentencia en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Por su parte, la misma dependencia judicial ordenó el pase a juicio de Fusil y dictaminó que continúe privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. Investigan la vinculación de estos sujetos con la denominada red de narcopolítica.

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