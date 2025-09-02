Compartir

Quedó detenido hombre en Guacara que presuntamente causó la parálisis de un niño con un arma de fuego. La información la dio a conocer –hace minutos- el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Wilfredo Rafael Castillo Rumbo (45), fue aprehendido por funcionarios de la Delegación Municipal Mariara en el sector La Lucha, parroquia y municipio Guacara; estado Carabobo, por cuanto al manipular un arma de fuego, se accionó y lesionó a un menor de edad, generándose una parálisis.

Luego de conocerse el ingreso de un menor de 10 años a un centro de salud, herido con un arma de fuego. Las comisiones del Cicpc iniciaron de inmediato las pesquisas con las que se pudo determinar que Castillo Rumbo, se encontraba manipulando un arma de fuego.

Detenido hombre en Guacara que presuntamente causó la parálisis de un niño con un arma de fuego

La cual se accionó y lesionó al pequeño en la región lumbar; de inmediato, la víctima fue llevada al centro de salud, donde luego de ser evaluado por los galenos, determinaron que el mismo presentaba parálisis de las piernas y el lado izquierdo de su cuerpo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Motorizado murió en la Encrucijada de Morón tras chocar con una gandola

El victimario, fue aprehendido y durante el procedimiento, fue ubicada el arma de fuego; quedando a disposición del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas