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Quedó detenido un hombre en una finca de Cojedes por presunto abuso de dos niñas. El anuncio oficial lo hizo la Policía estadal. El detenido quedó a la orden del ministerio Público para las averiguaciones.

El hombre de 57 años fue detenido en flagrancia tras presuntamente abusar sexualmente a dos menores en la finca “La Coromoto”. Ubicada en el sector “La Increíble” del municipio Pao de San Juan Bautista.

El detenido quien es trabajador de la finca fue aprehendido por funcionarios de la policía estadal adscritos al PAC-Las Galeras de la dirección vial. El hecho se conoció gracias al testimonio de otro trabajador de la finca.

Detenido hombre en una finca de Cojedes

Este observo como José Fermín Mieres en reiteradas ocasiones, tomaba sospechosamente la mano y acariciaba a una de las niñas. Y se la llevaba a caminar constantemente dentro de la finca.

El director de la policía estadal, P/C Agusmil Fernando Mendoza, detalló que luego de la alerta a los padres, los mismos conversaron con las niñas. Y la mayor de 10 años, les manifestó que desde el mes de marzo era tocada en sus partes íntimas y la menor de 7 años desde esta semana.

Las infantes confirmaron que el hombre las agredía bajo amenaza y las obligaba a tocarlo también. Una vez enterados de la situación, los padres de las niñas denunciaron lo ocurrido ante el Cuadrante de Paz de la policía estadal.

Lo importante de la denuncia

El director de este cuerpo policial, resaltó la importancia de conocer este tipo de casos en las comunidades, y poder participarlo a los cuadrantes de paz más cercanos. Y dar con los responsables de tan atroz acto.

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El caso fue puesto a disposición de la fiscalía sexta del Ministerio Público del estado Cojedes por estar presunta incurso en uno de los delitos establecidos en La ley Orgánica Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

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