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Un nuevo episodio de violencia familiar conmocionó a los residentes del barrio Integración Comunal, en la parroquia Luis Hurtado Higuera, en Maracaibo.

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada presuntamente por su propio hermano, lo que generó el despliegue inmediato de los cuerpos de seguridad del estado.

Según el reporte suministrado por el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), el agresor fue identificado como Adolfo Lorenzo Quevedo Pérez. Los hechos se desencadenaron en el interior de una vivienda del sector, donde, por motivos que aún están bajo investigación, Quevedo habría arremetido físicamente contra su hermana, propinándole un fuerte golpe en la zona craneal.

Detenido hombre por agredir hermana

La intervención estuvo a cargo de funcionarios adscritos a la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (Vial) del Cpbez. Tras la captura del sospechoso, los oficiales procedieron al traslado de la víctima hacia el Ambulatorio Simón Bolívar, el centro de salud más cercano a la zona del incidente.

Los médicos de guardia diagnosticaron a la mujer con traumatismo craneoencefálico, una condición de cuidado que requiere monitoreo constante. Asimismo, el informe médico detalló que la fémina presentó escoriaciones significativas en la región escapular y en ambas muñecas, lesiones consistentes con un forcejeo o agresión física prolongada.

Proceso judicial en curso

Tras el procedimiento policial, Adolfo Lorenzo Quevedo Pérez fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía 51 del Ministerio Público, instancia encargada de llevar adelante las acusaciones por delitos de violencia de género y lesiones personales graves.

Las autoridades regionales hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos violentos a través de los cuadrantes de paz, con el fin de prevenir tragedias mayores dentro del núcleo familiar.

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