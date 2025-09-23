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Un hombre señalado de agredir a su pareja, fue aprehendido por funcionarios de la Policia de San Joaquín en el estado Carabobo.

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Los efectivos tuvieron conocimiento de este hecho, por medio de una denuncia que interpuso la víctima, quien acudió a una sede de la policía en San Joaquín, donde informó que durante una discusión fue golpeada en el pómulo por el sujeto.

Una vez los uniformados recibieron la información, trasladaron a la dama a un centro asistencial, donde fue evaluada por los médicos de guardia, quienes confirmaron un aumento de volumen en su rostro. Posteriormente, una comisión policial se dirigió a la residencia del presunto agresor, donde quedó preso y se le notificó de la situación. El mismo accedió voluntariamente a acompañar a los funcionarios hasta el comando central de San Joaquín.

El caso fue notificado a la Fiscalía Décima Sexta (16°) en materia de violencia de género, la cual giró las instrucciones pertinentes para continuar con el procedimiento.

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