Un sujeto fue capturado en el sector Dalia Fernández, parroquia Domitila Flores, municipio San Francisco, luego de ingresar a una vivienda donde vive una sexagenaria, con la intensión de hurtar, logrando sustraer un teléfono móvil.
Los gritos de la adulta mayor, alertaron a los vecinos, quienes de inmediato acudieron a su auxilio, el hombre al verse rodeado por la multitud saltó una cerca perimetral y se lanzó a correr, siendo abordado por una unidad policial que patrullaba por el sector.
Fue llevado al Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), donde fue identificado como José Manuel Jiménez Machado, quien quedó en la Sala de Resguardo de Detenidos a disposición de la Fiscalía 46 del Ministerio Público, como evidencia se le colectó el teléfono celular de la sexagenaria en cuestión.
