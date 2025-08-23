Compartir

Un sujeto fue capturado en el sector Dalia Fernández, parroquia Domitila Flores, municipio San Francisco, luego de ingresar a una vivienda donde vive una sexagenaria, con la intensión de hurtar, logrando sustraer un teléfono móvil.

