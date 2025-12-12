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Detenido peligroso hacker en Maracaibo por acceso indebido a cuentas bancarias

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido peligroso hacker en Maracaibo
Kevin José Díaz Blequett (33) señalado del caso.

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Quedó detenido un peligroso hacker en Maracaibo, por el acceso indebido a cuentas bancarias. Funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, realizaron la detención de Kevin José Díaz Blequett (33).

Díaz Blequett quedó detenido en la avenida Don Manuel Belloso, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, estado Zulia. Tras determinarse que se dedicaba a cometer hechos delictivos de manera informática.

Detenido peligroso hacker en Maracaibo

A través de las investigaciones realizadas se pudo conocer que, este criminal pertenece a una red internacional. Que se dedican a realizar accesos indebidos a cuentas bancarias y phishing, con la finalidad de obtener el dinero de las víctimas y así, hacer uso del mismo.

Con su detención, se ubicó un vehículo, dos laptops, celulares y pendrives, donde tenía información utilizada para perpetrar sus crímenes; quedando a la orden del Ministerio Público.

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