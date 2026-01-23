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Un hombre fue detenido, por su responsabilidad en el abuso sexual contra una adolescente de 15 años en Tocuyito.

Los funcionarios de la Policía del Municipio Libertador del Estado Carabobo, adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIP), recibieron una denuncia por parte del progenitor de la víctima, quien detalló a las autoridades, que Jhonatan Alexander Jiménez Rojas, de 18 años de edad, se aprovechó del parentesco y de la confianza del núcleo familiar para iniciar las agresiones desde que la jovencita tenía apenas 11 años.

El organismo de seguridad, resaltó en su cuenta de Instagram, que el aberrado, bajo una dinámica de seducción y coacción, presuntamente forzó a la menor a mantener relaciones sexuales de manera continuada durante cuatro años.

Es por ello, que para asegurarse de que la jovencita guardará silencio y no contara lo sucedido, la mantuvo bajo amenazas de muerte durante todo este tiempo, sin embargo, el caso salió a la luz pública recientemente, luego de que el progenitor de la adolescente denunciara los hechos.

Detenido por abuso sexual en Tocuyito

​Los efectivo una vez conocieron de los abusos, procedieron a la detención del agresor y colectaron como evidencia, ​un equipo móvil celular, marca Redmi A5, color negro, el cual será sometido a las experticias correspondientes.

La Policía del Municipio Libertador, reafirmó la lucha contra los delitos que vulneren la integridad física y psicológica de los menores de edad en la jurisdicción.

El aprehendido y las evidencias fueron puestos a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con el proceso legal pertinente.

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