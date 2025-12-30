Compartir

Un hombre quedó detenido por abuso sexual y ciberacoso en Campo de Carabobo. El procedimiento quedó a cargo de la Policía Municipal de Libertador al oeste de la entidad industrial.

En una respuesta inmediata a la denuncia ciudadana, funcionarios de la Policía Municipal de Libertador (IAPML) lograron la captura de Luis Alejandro Rivero Pérez (27). En el sector Las Manzanas.

El sujeto utilizaba la red social Facebook bajo la modalidad de Grooming para captar a adolescentes. En esta ocasión, mediante engaños, trasladó a una joven de 14 años en una motocicleta hasta Tinaquillo, Edo. Cojedes, donde consumó el delito.

Detenido por abuso sexual y ciberacoso en Campo de Carabobo

Evidencias:

Motocicleta Haojin, modelo Águila (utilizada para el rapto).

Equipo telefónico Tecno Spark (medio para contactar a la víctima).

El procedimiento quedó a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas